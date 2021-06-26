【樓市故事】孝順女買樓不靠父母　花逾千萬買樓予媽媽享福

樓價持續高企，有調查報告顯示，香港家庭要不吃不喝20.7年才能置業。事實上，不少人都要靠父母資助，才能成功上車，惟近期有位孝順女不靠父母，更斥資逾千萬買樓贈媽媽。

美聯物業將軍澳天晉分行高級分區營業經理黃麗貞說，新都城一期4座中層G室，實用面積701方呎，屬3房1套間隔，近日以1,145萬元易手，實用呎價約16,334元。

代理說，買家是位孝順女，想買樓予媽媽享福，見上述單位實用率高、景觀超開揚，故買來送予媽媽。據悉，原業主於2014年11月以720萬元購入單位，現轉手帳面獲利425萬元，單位期內升值約六成。

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