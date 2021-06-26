【太空旅遊】維珍銀河獲美國FAA批准　可接載旅客前往太空

▲ 英國富豪Richard Branson旗下太空旅遊企業維珍銀河（Virgin Galactic），獲得美國監管部門美國聯邦航空管理局（FAA）提升牌照，批出首張商用太空飛行許可證，將可以載客進行太空旅遊。

美國正邁向商業太空旅行新時代，近日英國富豪Richard Branson旗下太空旅遊企業維珍銀河（Virgin Galactic），獲得美國監管部門美國聯邦航空管理局（FAA）提升牌照，批出首張商用太空飛行許可證，將可以載客進行太空旅遊。

【太空任務】NASA、SpaceX擬萬聖節進行Crew-3載人航天任務

【太空任務】SpaceX首座海上太空港 擬明年進行發射

據路透社報道指，維珍銀河昨（25日）宣布，美國聯邦航空管理局已更新維珍銀河的太空運輸營運許可證，允許其為除機組人員外的付費客戶提供飛行服務。維珍銀河行政總裁Michael Colglazier表示，是次獲FAA批准載客太空旅遊，是該企發展的重要里程碑。

據維珍銀河原定計畫，該企將會進行多3次飛行測試，才安排接載乘客升空。較早前維珍銀河基於測試進度，把原定太空旅遊啟動時間，由2020年中推遲到2022年初。

而在維珍銀河獲准提供商業載人服務後，科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司 SpaceX行政總裁Gwynne Shotwell隨即表示，將力爭在7月將其火箭「星艦（Starship）」升空，完成首次軌道飛行。除了SpaceX外，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近日也透露，將於下月搭乘自家太空公司Blue Origin的火箭登上太空，為未來的太空旅遊做好準備。

【太空任務】Blue Origin 7月啟航 太空之旅席位價高者得

責任編輯：曾曉汶