【智慧出行】政府已物色7個自動泊車項目選址 荃灣首項目預期下半年投入服務

本港車位不足衍生出塞車、違泊等問題，輸及房屋局局長陳帆今（26日）在網誌中透露，政府至今已物色到7個推展自動泊車系統項目的選址，而首個自動泊車系統項目位於荃灣，預期於今年下半年投入服務。

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陳帆表示，期望日後可在政府和私人公眾停車場推廣使用自動泊車系統。另外，除了荃灣外，深水埗欽州街與通州街交界的項目則計劃在本年內向城市規劃委員會提出規劃許可申請。

陳帆又提到，為更有效運用空間以提供更多泊車位，運輸署亦正研究在其他合適用地加設自動泊車系統的可行性。

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陳帆又在網誌中提到，運輸署已於本年1月起，分階段在本港安裝約1.2萬部新一代停車收費錶，並預計於明年年中或之前全面完成有關安裝。截至目前已安裝了約3,600台新停車收費錶。

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