【買樓理財】買對地方最重要　將軍澳居屋勁升值　20年大賺4倍

新一批「白居二」入市後，帶旺居屋二手交投，由於將軍澳往返港島方便，區內居屋一直成交暢旺，近日亦錄一宗略高市價成交。美聯物業高級分區營業經理林振聲說，將軍澳彩明苑E座高層4室，實用面積506平方呎，兩房間隔，今年4月放盤，起初叫價600萬元（未補地價），終減價30萬元，以570萬元易手，成交價較市價略高幾萬元。

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從代理提供的相片可見，單位裝修企理，客廳有特色牆。資料顯示，原業主於2001年8月以109.6萬元（未補地價）購入單位，持貨21年，現帳面賺約460.4萬元，單位期內升值4.2倍。

事實上，港鐵將軍澳綫沿綫不乏優質居屋，由於區內配套愈來愈好，樓價也上升不少，舉例說，欣明苑欣蘭閣高層3室，實用面積約401平方呎，日前以580萬元（以已補地價）易手，據悉原業主於1990年2月，以約28.9萬元一手購入單位，持貨至今約31年，料扣除補地價金額後，仍獲利甚豐。

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