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【電動車】特斯拉擬開放超級充電站予其他汽車品牌 挪威成首個試點

環球政經 14:28 2021/06/26

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據外媒報道，特斯拉（Tesla）將於明年第三季前，他們將在挪威韋斯特蘭（Vestland）開放其超級充電站予其他品牌的汽車，此舉或可為特斯拉帶來額外利潤。不過消息傳出之前，特斯拉對於向其他品牌汽車開放超級充電站持開放態度。

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另外，近日德國交通部長Andreas Scheuer 透露，他們正在跟特斯拉洽談，希望特斯拉能將當地超級充電站開放給其他車廠。

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與其他車廠跟第三方充電服務或是能源設備商合作不同，特斯拉的超級充電站只為自家車服務，根據公布的數據，特斯拉在全球擁有超過2700座快速充電站，共有快速充電樁將有2.5萬根。

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