【TSLA】市場監管總局：Tesla召回部分進口和國產Model 3、Model Y

國家市場監督管理總局發布消息，日前特斯拉Tesla（美：TSLA）因安全隱患問題，主動要求召回部分進口和國産Model 3、國産Model Y電動汽車。

其中，特斯拉汽車(北京)有限公司召回2019年1月12日至2019年11月27日期間，生産的部分進口Model 3電動汽車，共計35665輛。

特斯拉(上海)有限公司召回2019年12月19日至2021年6月7日期間，生産的部分國産Model 3電動汽車，共計211256輛；2021年1月1日至2021年6月7日期間生産的部分國産Model Y電動汽車，共計38599輛。

主動巡航控制功能或被誤激活

特斯拉表示，由於主動巡航控制功能可能被駕駛員誤激活，在極端情況下存在安全隱患，特斯拉主動向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。用戶無需到店即可通過汽車遠程升級（OTA）完成召回，並對此次召回事件給車主帶來不便深表歉意。

另外，特斯拉CEO馬斯克表示，全自動駕駛FSD套件測試版的發布時間再推遲一周，他在Twitter表示，需要解決幾個明顯的問題，希望在下周發布。

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編輯：區嘉俊