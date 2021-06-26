【有相睇】屯馬綫明日全綫通車　車站展示出土文物　港鐵將公布派免費車票詳情

港鐵屯馬綫將於周日（27日）全綫通車，行政長官林鄭月娥今日（26日）與多名官員，於新建的宋皇臺站主持通車儀式。她稱：「希望以發展包括鐵路在內的項目，開發更多可建屋的土地，其中我們會加緊落實北環綫，以釋放北區沿綫土地的發展潛力，增加土地和房屋供應，並改善新界東及西之間的運輸連接。」

林鄭月娥指，屯馬綫全綫通車後，連接新界東、西和九龍，市民出行轉綫選擇更多，而港鐵服務亦將涵蓋九龍城和土瓜灣，改善區內交通接駁。她又指，屯馬綫工程其中一項挑戰，是在宋皇臺站發現文物古跡，而工程團隊已完成保護及考古工作，會在車站展示出土文物。其後，她到大堂參觀宋元文物展，又到月台視察。

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港鐵行政總裁金澤培表示，為慶祝屯馬綫全綫通車，港鐵將送出10萬張免費單程車票，而詳情則稍後公布，又說港鐵及承辦商準備就緒，確保通車順利。

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屯馬綫將於周日（27日）全綫通車，港鐵早前指，當日會安排特別班次，為方便乘客乘搭，宋皇臺站D出入口將於早上約5時15分提早開放，而港鐵代表將於車站大堂迎接首批乘客，其他出入口則於早上5時40分開放。

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