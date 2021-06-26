弗洛伊德案白人警判囚22年半 同類案最長刑期

▲ 法官正式判囚弗洛伊德案警員紹文22年半，為同類案件判決中最長刑期。

美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德去年被警員紹文跪頸，最終死亡引發席捲全球的「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）平權運動。紹文早前被裁定罪成，法官周五（25日）正式判囚紹文22年半，為同類案件判決中最長刑期。

拍下弗洛伊德被跪頸片段 17歲少女獲頒普立茲獎 【下一頁】

現年45歲的白人前警員紹文（Derek Chauvin），今年4月20日被裁定二級謀殺、三級謀殺及過失殺人罪成。

明尼蘇達州亨內平縣法官卡希爾（Peter Cahill）決定將紹文判囚22年半，並表示判決並非基於情感、同情或公眾輿論等因素。

控方要求將紹文判囚30年，而由於紹文過往沒有犯罪記錄，明尼蘇達州量刑指引則建議判囚12年半作量刑起點。法官同意有4個加刑因素，包括紹文案發時濫用職權權威；即使弗洛伊德高聲呼救仍以殘酷的跪頸方式對待他；與其餘3名警員一同犯案；在未成年人士面前犯案。

法官按照上述加刑因素，加刑至判囚22年半。如紹文在獄中表現良好，料可在完成三分之二的刑期、即相等於服刑15年就可出獄。

【BLM】弗洛伊德離世1周年 紐約市長跪足9分29秒悼念 【下一頁】

州立鮑靈格林大學刑事司法教授斯廷森（Philip Stinson）表示，美國自2005年以來有11名非聯邦政府的執法人員在執勤時導致他人死亡，而被判謀殺罪成。而在紹文案之前的9人刑期中位數為15年，他們的刑期分別由9個月至6年不等。

弗洛伊德（George Floyd）家屬代表律師也表示，本案作出明尼蘇達州史上同類案件最長的刑期，但強調本案不應該成為破例，法院應對同類案件作出同等的判決。

紹文本人則在庭上表示，他對弗洛伊德家人致以哀悼，並希望法官的判刑能令他們釋懷。

責任編輯：鄭錦玲