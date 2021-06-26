標普預測中國經濟今年增長8.3% 評級展望為「穩定」

國際評級機構標普全球評級公司指出，鑑於中國有效控制新冠疫情並迅速開展疫苗接種工作，預測2021年中國實際國內生產總值（GDP）將增長8.3 %。

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據新華社26日報道，標普同日確認中國信用評級為「A+/A-1」，評級展望為「穩定」。該機構表示，未來幾年中國有望維持高於中等收入經濟體平均水平的經濟增長率。

標普此前在其網站指出，在亞太地區，相比一些疫情嚴重的國家，中國以及其他幾個亞洲較發達經濟體，恢復勢頭明顯較強。從行業看，零售、電信等行業今年將完全恢復，但航空業等將需要更長時間才能恢復。

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中國國家統計局數據顯示，今年第一季度中國GDP同比增長18.3%。去年中國GDP增長2.3%，在世界主要經濟體中率先實現正增長。

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