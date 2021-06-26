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【Google出錯】Google搜尋資料出錯　瑞士工程師慘被誤認「連環殺手」

科技 13:26 2021/06/26

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Google搜尋的資料近日被投訴出錯，誤認瑞士工程師為連環殺人犯。

Google搜尋對現代人來說是不可或缺的服務。不過用戶在用Google搜尋的時候，也要小心確認資訊！近日一名瑞士工程師就表示，搜尋自己的名字時發現被Google誤認成「連環殺手」，為他帶來莫大困擾。

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瑞士工程師Hristo Georgiev近日在其網誌中提及，有日收到了前同事寄來的一封電郵，表示他使用Google搜尋「Hristo Georgiev」名字時，發現他的照片與另外一位1970年代同名的連環殺人犯連結起來，而他自己又在Google搜尋一次，發覺真有其事。

Georgiev表示，這名同樣叫「Hristo Georgiev」的保加利亞籍連環殺手，在1974至1980年期間連續殺害5位女性，並在1980年被捕。而該名連環殺手在維基百科上的資料，是沒有照片，估計Google在搜尋頁面誤用工程師的Hristo Georgiev照片。

    點擊圖片放大
    +2

而是次事件曝光後，Google也隨即將他的照片從搜尋結果中撤下，現時不會在搜尋「Hristo Georgiev」時，再出現他的照片。Georgiev又指，經過是次事件後開始反思，逾10億人使用的網站，會出現如此錯誤的訊息，令他相當害怕，並指讓網路公司「組織世界上的所有資訊」，實在不是一個好辦法。

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責任編輯：曾曉汶

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