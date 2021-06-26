【新股IPO】康諾亞生物2162抽唔抽？　認購前五大不可不知

康諾亞生物（新上市編號：02162）下周三（30日）截止認購，再有未盈利生物科技公司上市，加上明星機構站台，是次認購反應亦相當熱烈。如有興趣認購康諾亞生物，不如先了解五大重點再作決定。

一、未有盈利及收入

康諾亞於2016年成立，專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法，目前未有盈利甚至收入，全部產品皆未商業化。招股價介乎50.5元至53.3元，對應市值136.9億至144.4億元。

康諾亞生物招股重點：

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二、五種產品進入臨床階段

康諾亞已建立9種候選藥物的產品線：其中5種處於臨床階段，在國產同靶點藥物或同類別藥物中，每種均處於取得中國或美國臨床試驗申請批准的前三位。

核心產品 CM310，用於治療多種過敏性疾病，如中重度特應性皮炎（一種皮膚病）、中重度嗜酸性哮喘（一種呼吸道疾病）和慢性鼻竇炎伴鼻息肉（一種發生在鼻子及頭部的疾病）及潛在慢性阻塞性肺病病（一種肺部疾病）。

三、高瓴、清池、博裕「站台」

康諾亞 引入15家機構做基石投資者，包括景順、瑞銀、高瓴、博裕資本、清池資本、禮來亞洲等15家機構，當中不少是生科股的明星機構股東。

它們一共認購約1.9億美元，按發售價中位數計算，佔股份總數的48.77%，比例算多，並設有6個月禁售期。

四、創辦人曾領導君實生物

董事會主席兼行政總裁Bo Chen現年47歲，是一位碩果纍纍的創業企業家，2016年創辦康諾亞之前，曾任上海君實（01877）的創辦人、主席兼行政總裁，曾領導中國首個獲批的國產PD-1抗體特瑞普利單抗的開發工作，2015年才逐步退出。

五、集資60％用於產品研發及商業化

集資所得款項，約60%於未來3至5年內，用於核心及主要產品的研發及商業化；約15%用於其他在研產品的臨床前評估及臨床開發；約15%用於新生產及研發設施的租賃付款，及購買機械及設備；約10%用於一般企業及營運資金用途。

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編輯：區嘉俊