【商業太空之旅】維珍銀河成首獲商用太空飛行牌照公司 領先Space X及藍色起源

維珍銀河於當地時間周五時公布，已獲美國聯邦航空管理局(The U.S. Federal Aviation Administration)批出首個商用太空飛行許可證，或意味著領先其競爭對手一步——馬斯克的Space X和貝索斯的藍色起源，標誌著太空旅行距離正式商業化又近了一步。

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維珍銀河代表25日宣布，美國聯邦航空管理局已更新維珍銀河的太空運輸運營商許可證，允許其為除機組人員外的付費客戶提供飛行服務。同日，維珍銀河證實，其次軌道VSS Unity太空飛機最近在22日的試飛實現了主要目標，該公司很快就能進行一系列進一步的測試任務。

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維珍銀河由英國億萬富翁Richard Branson創立，自2004年以來一直朝着商用太空飛行此目標而努力。儘管維珍銀河時至今日才獲得商用太空飛行許可證，但它早在2018年已面向公眾出售賣太空旅行機票，一張機票售價高達25萬美元，迄今為止已經賣出了超過600張機票。

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