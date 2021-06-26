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【LG退出】LG南韓實體店擬改售iPhone　三星施壓要求同時出售Galaxy系列手機

科技 11:22 2021/06/26

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有傳LG將會打算在今年下半年起，於他們在南韓的實體店增設蘋果（Apple）產品專區，銷售蘋果手機iPhone及相關產品。

韓國LG電子宣布退出手機市場後，有傳LG將會打算在今年下半年起，於他們在南韓的實體店增設蘋果（Apple）產品專區，銷售蘋果手機iPhone及相關產品。消息傳出後，三星隨即表示反對，並指LG違反了雙方在2018年簽署的協議，要求LG在商店銷售三星Galaxy系列手機。

【LG退出】LG今起停產手機　越南工廠將轉型生產家電產品

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據外國科技媒體GSMArena報道指，LG早前打算將於南韓實體店Best Shop，開始售賣 iPhone，成為蘋果經銷商之一。如果進展順利，LG將於9或10月與蘋果達成協議，屆時LG 商店將銷售新一代iPhone。

三星其後指出，LG此舉違反了雙方與韓國企業合作委員會在2018年簽署的協議，即兩間手機品牌只會在旗下實體店銷售自家的手機，避免與小型手機分銷商競爭。但由於LG在7月正式結束手機業務，韓國企業合作委員會亦表示當日簽訂的協議在環境改變後，確實有酌情的地方，所以LG未必有違反規定。惟同時三星也將嘗試向韓國三大營運商，包括LG U+施壓，要求LG 同時在Best Shop商店銷售三星Galaxy系列手機。

除了三星外，近日韓國手機分銷商協會就去信韓國企業合作委員會，要求出手介入是次事件。韓國手機分銷商協會表示，擔心LG實體店銷售iPhone後，會令手機分銷商的銷量下跌，影響廠商給予的分紅。

而韓國企業合作委員會就發表聲明，指LG和手機分銷商協會應重新協商，就未來LG實體店應否銷售其他品牌的手機，訂立新協議。若雙方無法達成協議，韓國企業合作委員會才會嘗試插手干預。

【LG退出】LG智能手機時代結束　外媒評4大失敗原因

責任編輯：曾曉汶

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