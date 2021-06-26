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印度出現新變種Delta+ 已於全球11國出現

環球社會熱點 11:14 2021/06/26

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新冠肺炎變種病毒於全球肆虐，印度發現Delta變種（印度首先發現）突變成為新變種病毒Delta+。Delta+變種最少已經在11個國家出現，而印度官員表示該國目前大規模接種的2款新冠疫苗，料能有效對抗Delta+變種。

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Delta+變種的學名為B.1.617.2.1 或 AY.1，屬於Delta變種的突變版本。與Delta變種不同的是，Delta+變種出現K417N 突變，這項突變主要影響刺突蛋白、即新冠病毒附著其感染細胞上的重要部分。

印度當局今年4月於西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）首次發現Delta+變種，而目前全球最少11國發現約200宗相關個案，暫時只有1名印度患者死亡。

馬哈拉施特拉邦、中央邦（Madhya Pradesh）和喀拉拉邦（Kerala）發現了 40 多宗個案後，印度當局宣布將Delta+變種列為引起憂慮的變種病毒（variant of concern）。

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印度衛生部本周更表示Delta+變種的傳播率有所增加，要求出現相關個案的邦加強檢測、監察及密切接觸者追蹤，以防止新變種擴散。

印度阿育王大學病毒學專家賈米勒（Shahid Jameel）表示，Delta+變種帶有原始Delta變種及Beta變種（南非首先發現）的所有症狀，料Delta+變種很有機會可避過免疫系統來侵襲人體。

印度目前主要為民眾接種兩款新冠疫苗，包括牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）研發、印度當地生産的Covishield疫苗，以及印度巴拉特生物技術公司研發的Covaxin疫苗。但印度衛生部官員表示，上述兩款疫苗很大機會有效對抗包括Delta+等多款變種病毒。

責任編輯：鄭錦玲

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