【綫上教學】輔助治療可應用？園藝治療師疫下生意減　義務設計覓出路

▲ 園藝治療可助改善情緒、認知等，內容會因應不同對象而調整。（受訪者提供圖片）

園芳工作室創辦人袁嘉莉（Alice）分享，當初晉身園藝治療專業繼而創業，是期望可以實踐並推廣在城市化與環境保護之間取得平衡的理念，「願望令香港成為更美好的居住地。」透過串連人與大自然，發揮植物療癒力，幫助不同社群達致身心靈健康。

斥6萬入貨建網站 口耳相傳

她透露，初期成立園芳工作室，約投入了6萬元購入貨品及建立網站等，主要透過朋友口耳相傳推廣理念，抱着小試牛刀的心態。怎料隨即便有不同的教學、園藝設計接洽機會，出乎意料地容易「入屋」。除了治療服務及庭園設計之外，她還從英國供應商進口，出售附合人體工學設計的改良式園藝工具到其他亞洲地區如新加坡。

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不過由去年新冠肺炎疫情爆發，影響其貨品銷情；以及由於社交距離措施、院校停止面授、院舍禁止採訪等，亦令治療小組課程被迫停止。其園藝設計接洽機會亦大減。

雖然在疫情後，遙距醫療的需求增加，但是園藝治療又可否應用？Alice分享，之前受疫情影響，需要實行全面綫上教學。但是原本的課程是需要以植物作媒介，並且透過個別互動、眼神交流等來觀察，來達到不同的治療目標如紓緩情緒、提升自信等。

▲ 雖然近日遙距醫療的需求增加，但園芳工作室創辦人袁嘉莉（Alice）分享，遙距課程減少了與師生之間面對面互動，亦影響治療效果。（湯炳強攝）

單憑鏡頭 難觀察各人情緒

她認為，遙距課程減少了與師生之間面對面互動，亦影響效果：

單憑一個鏡頭，難以讓導師同時觀察各人的情緒及感受。還有電腦屏幕發出的藍光，也會影響用戶的情緒，阻礙治療效果。

遇到此突如其來的連串衝擊，她指出，由於原本創業抱持的是「唔怕輸」，希望循序漸進地引起社會關注園藝治療。所以在面對生意大減的同時，亦堅持接下義務園藝設計項目，例如早前就曾為下輋村的蒙恩香草園及大江埔的清心花園等進行設計。

義務設計 推動社區種植

除花園設計外，她亦有參與推動社區種植的活動，她指：

社區種植是一個非常直接的渠道，將大自然的產物，引入人群之間。讓民眾可以重新接觸大自然，得到療癒效果。

例如其早前曾參加社區設計工作坊「樓下有田耕」，以social lab（社群實驗室）的形式產生設計，申請基金善用政府閒置用地，生產本地糧食。

另隨着本港新冠肺炎疫情趨緩，她指近日園藝設計的接洽機會亦開始增加，生意有望陸續回復正常。

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記者：張寶燕

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