【斜槓人生】園藝治療師夥未婚夫創業　盼以生命影響生命

▲ 註冊園藝治療師袁嘉莉（Alice）自2018年起與未婚夫一同創業，設立園芳工作室，將業務拓展至庭園設計及售賣改良式園藝工具等，提高都市綠化的質量。（湯炳強攝）

近年醫療界開始流行輔助治療，針對改善病患者的心理狀況，​促進身心健康，其中包括音樂治療、藝術治療、園藝治療等。

園芳工作室創辦人袁嘉莉（Alice）有感都市人生活步伐急速，加上欠缺與大自然接觸以舒展身心的機會，所以由早年開始轉型成為註冊園藝治療師，並與咖啡師未婚夫創業，設工作室拓展業務範圍。

以五官感受植物 領悟哲理

大自然的花花草草不僅具備觀賞價值，還有神奇的療癒能力，不過本港的都市綠化質量及覆蓋範圍等有限，治療作用難以發揮。Alice指，與一般園藝活動不同的是：

園藝治療是在受過專業訓練的註冊園藝治療師指導下，以植物作媒介達到治療效果，改善情緒、認知、社交等方面的問題。例如是提升訓練記憶力、邏輯思考、抽象思維等認知能力，以及改善與他人溝通、相處的技巧。

園藝治療的服務對象廣泛，包括長者、照顧者、少數族群、殘疾人士、認知障礙症患者等人群，每次內容會因應不同對象而調整。舉例指，長者可藉園藝治療改善手部機能及負面情緒，認知障礙症患者則可藉着學習栽種植物，訓練認知能力。治療活動涵蓋栽種、打理盆栽，還有製作迷你盆景及乾花擺設等。

她形容：

園藝治療是以生命影響生命，治療師、受眾、植物均有生命。

園藝活動可以讓人專注並用五官感受植物，在細心觀察植物的生長過程與互動當中，領悟生命循環的道理。人類生命裏面遇到不同的問題時，都可以嘗試從植物尋求答案。

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斜槓人生 兼任醫療輔助隊員

近年的「斜槓族」（Slashie）思維興起，年輕人不再滿足於專一職業的工作模式，選擇以多重職業及身份生活。而Alice就是由2018年開始與未婚夫一同創業，繼而開展斜槓人生。她現同時擔任園芳工作室創辦人、註冊園藝治療師、庭園設計師，還是醫療輔助隊員。

Alice分享，她大學時修讀酒店管理，其後從事酒店及餐飲業工作。直至年約26歲時，便開始反思工作於其而言的意義，以及如何為社會帶來更多貢獻，所以希望跳出原本僅過着「打份工」的生活，進修及發展個人長處幫助更多有需要人士。

由於她原本對於園藝、環保、美術方面均有興趣，加上當時兼任醫療輔助隊的非緊急救護車服務工作，經常有機會見到安老院舍及福利設施，觸發她想到未來為可善用這些地方的門口、天台、走廊等，美化空間。

她分享：「以植物去滲入我們的生活，在醫療方面作輔助治療，帶來正面作用，正是我很渴望達到的事。」在詳細了解相關資訊之後，決定利用大學畢業後工作後的首筆儲蓄，遠赴有世界園藝大國之稱的英國，修讀園藝及園境管理文憑課程。繼而在2018年，於香港取得註冊園藝治療師資格（其他類別見表）。在同年工作室開業後，她亦有繼續兼任醫療輔助隊員。

目前園藝治療專業認證的最主要級別為註冊園藝治療師（RHT），治療師可獨立地策劃及執行園藝治療項目。她指，當時需要完成認可的園藝治療基礎、中級及高級證書課程，以及400小時實習時數，包括設計及帶領最少6個園藝治療督導實習小組。

記者：張寶燕

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