【新股IPO】小鵬汽車市值暴漲至2600億　何小鵬：估值是浮雲、創業非為錢財

小鵬汽車（新上市編號：09868）成立僅6年，便變成一家市值逾2,600億港元的巨企，創辦人及CEO何小鵬亦成了市場焦點，他曾經形容「目前的估值是浮雲」，電動車市場才剛起步；身家大漲數百億的他亦講過「創業不是為了個人錢財」。

何小鵬現年43歲，他於1997年7月獲得華南理工大學的計算機科學學士學位後，加入一間美資外企，逐步加深對於互聯網產品的知識。其後他聯合創立UC優視公司，並被阿里巴巴（09988）於2014年收購，何小鵬也變成了百萬富翁。

創業不是為了財務自由

不過，何小鵬並未言休，選擇開始創業生涯，進軍智能汽車。他曾表示：「某種角度上我們創業不是為了個人錢財或者財務自由，我們希望做不一樣的事情來滿足自己的情懷，真正影響未來交通出行甚至將來的生活， 二者的願景是不一樣的。」

小鵬汽車的市值暴漲，但他曾指：「目前的估值是浮雲。電動車賽道才剛起步，現在領先一小步沒有足夠的價值，重要的如何在十年以上的長線獲得成功。」

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做中國最好的智能汽車

今年4月，小鵬推出P5車型，53小時訂單便破萬，何小鵬在上海車展介紹時，指「除了不能洗澡，啥都能在車上完成」，引證了他對汽車作為第三空間的想法。

電動車市場競爭激烈，何小鵬指：「我不認為小勝算勝，相反，大贏才算贏‌‌。在全球範圍‌‌內，中國民族品牌‌‌的銷量佔比很小‌‌，都不成功‌‌，都不賺錢‌‌。」又曾表示：「不是把車做貴能賣出去就是品牌‌‌，也不是把車做得很便宜賣出很多就是規模‌‌，我覺得二者有關聯，但不是全部‌‌‌‌。」

外界不免將小鵬汽車與特斯拉（美：TSLA）進行比較，何小鵬對此只簡單回應：「我們做的是小鵬，做中國最好的智能汽車。」

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編輯：區嘉俊

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