李寧發盈喜 預期上半年多賺逾1.6倍

李寧(02331)發布盈喜，公司預期，截至今年6月30日止六個月，錄得純利不少於18億元（人民幣．下同），按年升1.6倍，去年同期錄得純利6.83億元。李寧指，業績改善主要是由於收入增長超過60％以及經營利潤率持續改善。公司預期於今年8月公布中期業績。李寧周五收報82.6港元，下跌0.4%。

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李寧聯席行政總裁高坂武史於3月網上會議中曾表示，冀今年收入增長約25％，淨利率改善100個基點，公司發展策略上將繼續以專業運動為核心，及以潮流用品為業務的延伸。至於高端市場發展，他表示會不斷改善產品，令產品保持盈利和熱度。

較早前，瑞信發表報告指出，李寧品牌動力於今年4至5月間持續，因此上調該公司今明兩年收入預測分別13％及16％，而純利預測亦隨之調升24％和28％，目標價由61港元，上調近四成至85港元，維持「優於大市」評級。瑞信預測，今年４月李寧同店銷售將較2019年４月增長超過70％，而５月升幅亦比2019年同月增加逾40％，現時估計第二季線上和線下銷售均可錄得約40至45％的按年增長。

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