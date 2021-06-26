百度成立公司經營芯片業務 估值約130億人幣

全球芯片供不應求，互聯網企業百度(09888)亦加大這領域的投資。內媒報道，百度旗下昆侖芯片業務於近期成立獨立新公司，名為昆侖芯（北京）科技有限公司，百度芯片首席架構師歐陽劍將出任昆侖芯片公司首席執行官。昆侖芯在今年3月完成獨立融資，投資者包括CPE源峰、IDG、君聯、元禾璞華等，估值約130億元人民幣。

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昆侖芯片為百度自主研發的雲端人工智能通用芯片，為深度學習、機器學習算法的雲端和邊緣端計算而設計，可廣泛應用於計算機視覺、自然語言處理、大規模語音識別、大規模推薦等場景。

百度首席技術官王海峰4月時曾表示，昆侖芯片預期下半年推出，為智能雲提供更佳的基礎算力支撐。

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