吉利汽車撤回 內地科創板上市申請

吉利汽車(00175)公布，鑑於公司的經營決策和戰略調整，經與建議人民幣股份發行之相關中介機構的審慎研究及討論，並經董事會於今日舉行的董事會會議審議通過，公司決定撤回建議人民幣股份發行於科創板上市之申請。吉利指，其業務運作良好，撤回建議股份於科創板上市之申請將不會對集團的財務狀況或營運造成任何重大不利影響。待有關條件成熟後，公司將積極推進人民幣股份發行之上市工作。吉利周五收報26.05元，跌0.1%。

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去年9月，吉利申請回歸科創板上市獲批，集資額達200億人幣。吉利當時指，擬使用其中80億元人民幣投資於新車型產品研發項目、30億元人民幣用於前瞻技術研發項目、60億元人民幣則用於補充流動資金。

另外吉利亦公布，旗下極氪智能科技的董事會已決議，為其可持續發展探索不同的外部融資方案。吉利早前與母企吉利控股成立合資公司極氪智能科技，以透過其在內地從事研發、採購及銷售包括極氪品牌智能純電動汽車在內的電動出行相關產品，以及提供相關服務。

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