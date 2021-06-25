【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】柏柏爾族人傳統智慧尋地下水源

在乾枯荒蕪的沙漠，能夠有足的水源，成了遊牧民族或柏柏爾人在撒哈拉生活的最重要的一環。雖然政府有提供有限度的水源，但確實仍不足夠，所以原住民惟有憑著自己的智慧，開發地下水井。

這天，穆罕默德開車到另一端的沙漠地，他打算在這地開發種棕櫚樹。這裏極荒蕪、四周無人，沒有房屋，一片荒蕪，地上只有沙及碎石外，哪處可以找到水源去種植棕櫚樹呢﹖穆罕默德請來他的爸爸協助尋找地下水源；不久，他的爸爸開著電單車到來，他倆交談後，爸爸隨即在口袋取出Y型樹枝，我目瞪口呆，這工具可以嗎?

▲ 請當地人工作，原來是包一餐膳食。

這刻，我只站在旁觀看，爸爸拿着Y型樹枝，在地上不規則的四處走動，保持樹枝與地表平行的狀態．到達某個位置，就用腳尖在地上劃上記號，重覆又重覆。最後，他指著地上其中一個位置說，地下水源在此。

我好奇問穆罕默德，這樣的方式已知道地下有水源?他說：「這是我們傳統尋找水脈的方式，只需要一個Y型樹枝便可以。」

他解釋，爸爸有豐富經驗，能夠判斷那類的地形及土質，底下藏著水源的機率高。在尋找水脈時，雙手輕輕握著樹枝尾端，將樹枝分叉的方向朝著前方，並讓樹枝與地表平行。若走到一個地方，樹枝不可控制地往上浮起，即表示那個地方的地表底下藏有水脈，水資源愈充足，樹枝向上彈起的力道愈大，速度越快，不過，開發地下需要有幾深，才有水源，就不知道了。

我笑說問穆罕默德：「你懂嗎? 為何不學習這傳統智慧? 」他只笑笑着，沒有回答。他反問我香港水源何處來﹖我笑笑回答他：「絕不是拿着樹枝！」!

▲ 在一片無際、烈日當空下以原始的工具開發水井。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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