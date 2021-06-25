【樓市現象】綠表客睇中田景邨向東南單位 一取得購買證即攜家人睇樓 185萬就做到業主

疫情回穩，樓市暢旺，市民的入市意欲持續強勁，綠表人士及白居二人士成樓市交投重要動力，他們的買樓速度也十分快速。最近一名綠表客取得購買證後，即拍板購入屯門公屋田景邨兩房。

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祥益地產高級分行經理黃文樂表示，日前屯門公屋田景邨錄得一宗區內首置客成交個案。上述成交單位為10座（田樂樓）低層36室。單位實用面積355平方呎，兩房一廳，日前獲區內首置客垂青。

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黃文樂指，該買家為綠表客，一早親身到房委會取購買證，當購買證到手，隨即帶同家人一起視察單位，主要鍾情單位客廳及房間均座向東南，加上價格符合預算，遂便決定以185萬（未補地價）購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為5211元，屬市場價成交。



原業主於2012年以約23.3萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達161.7萬，單位升值近7倍易手。

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記者：陳詠妍