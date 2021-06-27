【東芝傳奇】逾20萬小股東合力　罷免東芝董事長永山治

日本電子集團東芝（Toshiba，日：6502）舉行股東大會，獲183個股東獲授權參加，代表了逾20萬位投資者，經過長達3小時爭論，17人19度詢問問題，最終股東投票決定，罷免74歲的董事長永山治（Osamu Nagayama）職務，目前公司網站已刪除對永山治的介紹。

舉行股東會之前，東芝於6月10日發布調查報告，指出東芝管理層和部分董事，與日本政府合作，試圖向希望公司管理層重組的投資者施加不當壓力。

調查報告更指，公司高層曾揚言毆打股東等不恰當語言，外國股東的董事會投票亦遭受日本經濟產業省的影響。事件傳出後，導致公司首席執行官、兩名董事會成員及兩位高管辭職。雖然報告未有提及永山治直接參與該行動，但多位外國投資人直指，永山治應為此負責。

東芝公司表示，十分重視報告的結論；日本政府則表示，外國投資的潛在國家安全風險與公司高管進行磋商，並無不妥。

根據股權紀錄，東芝無單一大股東，高盛（或代客）持股由2018年的14.6%減至3%水平。最大持股的股東為MSIP CLIENT SECURITIES，持股7.5%，其次為日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)，持股4.8%。

東芝新董事會發聲明指，新當選的董事會傾聽股東的關切，並作出回應，是董事會重要職責，東芝正處於重大變革時期，重點是改善公司管治、更加重視資本管理、增加股東回報，以及重建股東的信任和支持，期待著日本最重要的公司之一的東芝，擁有更光明的未來。

東芝最新報4815日圓，處近年高水平。

東芝於80年代發明首個「快閃記憶體」而世界聞名，曾在會計醜聞中支付了破紀錄的罰款。於2006年收購美國核電業務出現巨虧，一度陷入經營財困，而被迫於2017年出售半導體子公司東芝記憶體（TMC）救亡。

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記者：謝卓榮