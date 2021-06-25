【新股IPO】康諾亞2162招股 首日暫錄孖展約262億超購83倍

生物科技公司康諾亞（新上市編號：02162） 今日展開招股至下周三(，綜合多間券商數據，康諾亞目前合共錄得約262.1億元的孖展認購，若以公開發售部分集資約3.1億元計算，康諾亞超額認購83.4倍。當中，耀才借出66億元、輝立借出80億元、信誠借出40億元。

公司計劃發售5826.4萬股，招股價介乎50.5元至53.3元，，按一手500股入場費約26919元，集資約31億元。預料將於7月8日掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利、中金及華泰。

康諾亞生物醫藥為一間生物科技公司，專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。

據了解，是次公司集資所得將用於未來三至五年為核心及主要產品的研發及商業化，為其他管綫產品的臨床評估及臨床開發，於新生產及研發設施的租賃付款及購買機械及設備，以及一般企業及營運資金用途。

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責任編輯 : 陳子謙