跑馬地寵物友善新盤開售　設寵物酒吧吸客

為了吸引買家，發展商各出奇招吸客，遠中集團旗下跑馬地新盤「EIGHT KWAI FONG Happy Valley」定於6月26至27日及7月3日至4日，連續兩個周末，於屋苑地下戶外花園設「毛孩酒吧YAPPY HOUR」，招待各毛孩住客及參觀示範單位的訪客。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

值得留意的是，遠中集團會為每位到訪EIGHT KWAI FONG Happy Valley示範單位的毛孩，捐出50元到香港救狗之家（Hong Kong Dog Rescue）。遠中集團香港區資產管理部總經理黃今證說: 「是此活動希望讓毛孩與主人共享溫馨時光之餘，亦向坊間展示寵物友善住宅的各種活動可能性，令香港朝動物友善城市之路邁進。」

日期 2021年6月26、27日及7月3、4日 時間 每日下午2時至晚上7時 地點 跑馬地桂芳街8號 預約方法 有意參加者可登入網址https://bit.ly/3wPhsvf 填妥參觀預約表格

示範單位

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

資料顯示，「EIGHT KWAI FONG Happy Valley」為遠中集團在香港發展的首個地產項目，位於跑馬地桂芳街8號，提供共139伙，設有開放式至一房間隔，實用面積由258平方呎起，至最大428平方呎。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機