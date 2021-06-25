【大行點睇】市場首個物流REIT 摩通首予順豐房託「增持」評級

摩通發表研究報告指，順豐房託（02191）的收購管道資產能見度或會在中期業績發布後得以提升，料重組目標資產租約將會是潛在增值機會。該行首予順豐房託「增持」評級，目標價5.8元。順豐房託全日升2.6%，收報4.41元，成交1697.7萬元。

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該行表示，順豐房託為本港唯一一個以物流為重點的房託基金，能提供傳統房託基金以外的選擇。順豐房託可在內地及香港兩地快速增長的物流和電子商務市場中提供獨特的機會。加上發起人於內地擁有廣泛網絡，並可支持其未來收購渠道。順豐房託現有物業的租戶基礎穩定，而且與順豐連接租戶簽訂的新租約可以提升現有物業的租金收入。

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摩通預料，順豐房託今明兩個財政年度的年化股息收益率分別為6.3%和7%，認為目前的股價主要是考慮了流動性折扣，而沒有考慮到其未來通過收購的潛在增長。

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