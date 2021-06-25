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九龍東買家鍾情屋苑環境　斥8,000萬購上水高爾夫‧御苑洋房　創項目雙新高

股樓投資 20:55 2021/06/25

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近日市場新盤接二連三推出帶動交投氣氛，恒地旗下高爾夫‧御苑最近亦以招標形式出售洋房單位。恒地指，其中A8獨立洋房，實用面積3,063平方呎，5房設計，設私人泳池及獨立電梯，連1,434平方呎花園及639平方呎天台，以8,000萬元成交，實用呎價達26,118元，創項目成交價及洋房呎價新高。

據了解，買家來自九龍東，欣賞項目環境優美，綠樹環繞，加上全盤僅4幢洋房設獨立電梯，彌足珍貴。恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，今日截標的古洞地皮反應熱烈，有多個財團入標，相信北區發展力可看高一線。

消息指，高爾夫‧御苑至今累售17幢獨立洋房，套現逾9億元。全盤至今累售398伙，共套現近48.7億元。

延伸閱讀︰【有相睇】蔚藍灣畔無樓睇　買家靠睇相都扑鎚　終獲減價10萬【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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