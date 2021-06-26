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【有相睇】望正蒲崗村道單車公園　落街即享單車樂　上車客590萬買鳳禮苑

股樓投資 11:54 2021/06/26

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新居屋啟翔苑銷情理想，帶旺同區樓市。富誠地產高級物業顧問林惠芳說，鑽石山居屋鳳禮苑B座高層2室，實用面積559平方呎，原為三房間隔，現改為兩房，座向東南，望蒲崗村道單車公園景觀，日前以590萬元（綠表）易手，實用呎價約10,555元。

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從代理提供的相片可見，單位裝修企理，享開揚市景，望正蒲崗村道單車公園。資料顯示，原業主於2006年05月以139萬元（綠表）購入單位，持貨15年，現轉手賬面獲利約451萬元，物業期內升值近3.3倍。 

蒲崗村道單車公園

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撰文 : 黃卓賢

居屋 鳳禮苑 鑽石山

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