【有相睇】望正蒲崗村道單車公園　落街即享單車樂　上車客590萬買鳳禮苑

新居屋啟翔苑銷情理想，帶旺同區樓市。富誠地產高級物業顧問林惠芳說，鑽石山居屋鳳禮苑B座高層2室，實用面積559平方呎，原為三房間隔，現改為兩房，座向東南，望蒲崗村道單車公園景觀，日前以590萬元（綠表）易手，實用呎價約10,555元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，享開揚市景，望正蒲崗村道單車公園。資料顯示，原業主於2006年05月以139萬元（綠表）購入單位，持貨15年，現轉手賬面獲利約451萬元，物業期內升值近3.3倍。

蒲崗村道單車公園

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機