二手屋苑睇樓預量按周回落3.1%　中原︰焦點匯聚新盤　二手成交減慢

中原地產十大屋苑本周末錄得555組睇樓預約，按周回落3.1%，連跌兩周。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場氣氛正面，增添買家入市信心，本月新盤市場氣氛熾熱，二手市場客源被分薄。二手樓價經過連月反覆向上，已逼近歷史高位，部份買家對追價入市需要較多時間考慮，近日部份屋苑成交有所放緩，實屬正常現象，目前二手成交量仍企穩於活躍水平。大市正面消息多，樓市具上升動力，買家入市意欲高企，預計成交量經過短暫調整後，加上新盤向隅客回流，稍後二手成交將會加快，樓價有望短期內突破歷史新高。

港島區方面，太古城睇樓量維持30組，按周無升跌；康怡花園錄70組，按周升16.7%，而海怡半島則只錄60組，按周下跌7.7%。代理指，太古城6月錄得38宗成交，平均實用呎價20,645元，疫情平穩之下，買家入市信心仍強勁，預料樓價走勢繼續平穩向好。

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九龍區方面，由於啟德跑道區維港1號即將登場，搶去部份市場焦點，麗港城本周末睇樓量錄約50組預約，按周跌9.1%。其餘美孚新邨、黃埔花園及新都城，則分別錄50組、55組及55組睇樓量，按周靠穩。當區代理指，維港1號低開吸客，令區內二手略為受壓，加上平價筍盤早已被市場快速吸納，近日交投亦以優質戶為主，買家需時考慮，拖慢交投步伐。

至於新界區，以嘉湖山莊睇樓量下挫最多，屋苑本周末錄得110組預約睇樓，按周跌15.4%。沙田第一城則維持55組睇樓量，而映灣園錄得20組，較上周升11.1%。代理表示，區內柏傲莊III熱售約一個月，一手交投活躍，帶動二手入市氣氛，亦有不少新盤向隅客陸續回流二手。樓價升勢持續，如沙田第一城平均實用呎價微升1.1%至18,100元。業主叫價趨向進取，買家需時間消化。

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