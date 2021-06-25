【大行點睇】麥格理料疫苗帶動強勁增長 上調藥明生物目標價4成

麥格理發表研究報告指，料藥明生物（02269）將受到新冠疫苗及抗體藥物複合體項目帶動，而出現強勁增長。故上調目標價40%至170.95元，並予「跑贏大市」評級。藥明生物全日升2.5%，報142.3元，成交13.2億元。

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該行指，集團管理層目標是年內有關新冠項目的收入達5億美元，明年達3億至4億美元。現時相關項目的積壓訂單由10億美元增至12億美元，料會在未來兩年入帳，並可支撐更高市盈率。

麥格理續指，ADC市場未來5年年均複合增長率達48%，預計將成另一增長動力。該行將2021年至2023年的每股盈測上調5%至15%。

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