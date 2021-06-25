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【長實 1113】李嘉誠基金會本周三度增持長實 涉資1.1億元

股樓投資 20:14 2021/06/25

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長實集團（01113）獲大股東李嘉誠重新增持。集團公布，李嘉誠基金會分別於今年6月21日、22日及24日，以平均價每股52.4725元、52.8527元及53.3041元，購入集團共208.05萬股，涉資約1.1億元。

【大行點睇】瑞銀指板塊風險回報率吸引 首選呢4隻濠賭股【見下頁

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完成後，根據證券及期貨條例，以集團現有已發行股份總數近36.47億股計，最新持股量為李嘉誠由45.51%增至45.57%、李澤鉅由45.58% 增至45.63%，及李嘉誠基金會由10.82%增至10.88%。

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記者：郭秀慧

李嘉誠基金會 增持 經濟 李嘉誠 李澤鉅 長實集團（01113） 長實

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