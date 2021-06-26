【能源科技】美國實現綠能目標　受污土地設置太陽能

▲ 美國國家環境保護局土地及緊急事務管理辦公室正研究如何活化污染的土地，盼透過在污染的土地上建設再生能源以綠化社區。

美國正重點發展太陽能等可再生能源，以進一步實現綠色能源目標。不過由於開發一座大型太陽能電廠需要大量土地，並且需要避開農地或城市規劃區，故發展商紛紛建議在受污染的土地上設置太陽能，重新利用廢棄土地。

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據美國智庫布魯金斯會（Brookings Institution）早前發布的研究所指，如果單一太陽能電廠發電量要與化石燃料電廠相同，其所需的土地面積將會是傳統電廠的10倍。因此綠能佔地範圍大，一直是再生能源頗受爭議的部分，可能與人民爭地，或環境保護有衝突。

為了實現總統拜登提出在2050年整體經濟全面脫碳的大目標，同時取得雙贏局面，美國國家環境保護局土地及緊急事務管理辦公室行政助理Carlton Waterhouse近日指出，當局正研究如何活化污染的土地，盼透過在污染的土地上建設再生能源以綠化社區，甚至帶來經濟收益。

據美國國家環境保護局（EPA）推估，美國目前約有1,780 萬公頃的廢工業用地可以設置綠能。而截至 2020年，美國已經在417處受污染的土地設置再生能源。

另據能源諮詢公司 Rystad Energy最新預計，美國未來還需要撥出約 343 萬公頃土地來設置太陽能，即是所需面積比荷蘭領土還要大。

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責任編輯：陳泳如