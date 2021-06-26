【能源科技】美國實現綠能目標　受污土地設置太陽能

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美國正重點發展太陽能等可再生能源，以進一步實現綠色能源目標。不過由於開發一座大型太陽能電廠需要大量土地，並且需要避開農地或城市規劃區，故發展商紛紛建議在受污染的土地上設置太陽能，重新利用廢棄土地。
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據美國智庫布魯金斯會（Brookings Institution）早前發布的研究所指，如果單一太陽能電廠發電量要與化石燃料電廠相同，其所需的土地面積將會是傳統電廠的10倍。因此綠能佔地範圍大，一直是再生能源頗受爭議的部分，可能與人民爭地，或環境保護有衝突。
為了實現總統拜登提出在2050年整體經濟全面脫碳的大目標，同時取得雙贏局面，美國國家環境保護局土地及緊急事務管理辦公室行政助理Carlton Waterhouse近日指出，當局正研究如何活化污染的土地，盼透過在污染的土地上建設再生能源以綠化社區，甚至帶來經濟收益。
據美國國家環境保護局（EPA）推估，美國目前約有1,780 萬公頃的廢工業用地可以設置綠能。而截至 2020年，美國已經在417處受污染的土地設置再生能源。
另據能源諮詢公司 Rystad Energy最新預計，美國未來還需要撥出約 343 萬公頃土地來設置太陽能，即是所需面積比荷蘭領土還要大。
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責任編輯：陳泳如