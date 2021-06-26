【人工智能】Walmart網購平台引入AI　為顧客提供替代貨品選擇

▲ Walmart為解決商品供不應求的問題，使用了人工智能幫助顧客選擇該缺貨商品的最佳替代品。（Walmart官方照片）

受疫情影響，顧客的購物模式產生改變，愈來愈多人選擇於網購平台購買日常用品。網購平台訂單急增，一些受歡迎的商品通常很快售罄。零售企業Walmart為解決商品供不應求的問題，使用了人工智能幫助顧客選擇該缺貨商品的最佳替代品。

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Walmart指，顧客面對商品售罄時往往表現得不知所措，需花費額外的時間選擇符合要求的另一商品。網購平台上的商品五花八門，比較起上來相當耗時。因此，該企團隊引入人工智能技術幫助顧客選購適合的替代品。

該企稱，人工智能將收集大量數據，當中包括不同商品的尺寸、類型、品牌和價格等。同時亦會綜合有關顧客偏好、當前庫存等資料以尋找所有商品的最佳替代品。當顧客挑選的商品售罄時，它便會主動向他們推薦另一同類型商品。

該企希望，引入人工智能後，可減輕員工的工作負擔，不必花時間猜測顧客的心意，就能準確地向他們推薦令其滿意的商品，使他們能夠更快速地準備訂單。

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責任編輯：陳泳如