千六呎平台可自製花園　鯉景灣特色戶破頂價1,768萬沽

不少屋苑都設有連天台或平台的特色單位，對期望物業有更多空間的買家來說是不錯選擇。中原陳凱超表示，西灣河鯉景灣一個連平台特色戶最近以破頂價成交，業主原先將1,600呎平台設計成私家花園，放盤不足3日即獲同樣愛花的買家接洽。

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成交單位為鯉景灣怡海閣連平台特色戶，實用面積808平方呎，外連約1,600平方呎大平台，屬三房套間隔，向東南。陳凱超指，單位附有特大平台，可以自製花園，原業主本就想將單位售予惜花之人，買家又鍾情平台花園，雙方一拍即合。單位隨即以1,768萬元將單位易手，實用呎價21,881元，創同類新高價成交。

陳凱超指，原業主於2012年以888萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利880萬元，單位升值接近1倍。

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