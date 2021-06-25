【買樓理財】禁售期滿即沽！小西灣名牌屋苑3年僅賺40萬

小西灣藍灣半島是東區大型屋苑之一，單位伙數逾3,000個，值得留意的是，屋苑周邊設備齊全，基座亦有大型購物廣場。不過，有業主於3年前購入一伙藍灣半島三房單位，現帳面僅微賺40萬元，料扣除稅項及佣金等開支後，要微蝕離場。

利嘉閣武秉強說，藍灣半島1座中低層H室，實用面積約566平方呎，三房套間隔，外望內園泳池景，近日以1,000萬元易手，實用面積呎價約17,668元。 據悉，原業主於2018年4月，以約960萬元購入上述單位，持貨滿3年，現帳面賺約40萬元，物業期內升值約4.2%。

武秉強續說，藍灣半島本月累計6宗二手成交，屋苑現時有約80個單位放售，最低入場價由兩房單位的830萬元起。

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