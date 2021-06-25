▲ 【電子消費券】電子消費券登記網站正式推出 一文看登記詳情、使用範疇及各界優惠

5000元電子消費券7月4日接受申請，8月14日截止，為期6星期，在港居住的香港永久性居民或新來港人士均可透過電子或書面登記5000元電子消費券。合資格人士須提供姓名、身份證、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇支付工具及填寫賬號。政府已推出電子消費券登記網站，網址可【按此】。

圖看5000元電子消費券重要資料

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電子登記 方面，首兩星期經電子渠道登記的市民可於8月1日收到第一期款項【按此進入登記平台】，登記人可透過「智方便」（iAM Smart）應用程式或上載其香港身分證複本作身分認證。如登記人6月18日前已成功登記現金發放計劃及獲發款項/領取支票，亦可透過回答兩條關於現金發放計劃登記資料的問題作身分認證，即已登記電話號碼的最後4位數字；及用以收取款項的銀行帳戶號碼的最後5位數字（如透過銀行轉賬收款）；或領取抬頭支票的郵局（如透過抬頭支票收款）。

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書面登記 方面，市民可選擇遞交書面登記表格並連同其香港身分證複本釘好及對摺，然後於辦公時間投入任何一間郵政局或指定銀行分行內的表格收集箱【按此查閱收集箱地點】，無需親身排隊遞交表格。

四家合資格營運商為Wechat Pay HK、Alipay HK及Tap & GO及八達通。如市民透過首三間合資格營運商登記，會分兩期獲得消費券（第一期2000元、第二期3000元）；如透過八達通登記，則會分三期獲得消費券（第一期2000元、第二期2000元及第三期1000元）。

合資格消費包括本地交通、零售、餐飲、服務業；網上或實體消費均可。

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