【美股分析】龐大客戶基礎動搖銀行界 花旗指沃爾瑪威脅美銀行

金融科技顛覆銀行界，面對PayPal (PYPL-US) 和 Square (SQ-US)等金融科技企業的挑戰，傳統銀行在零售市場的市佔率逐漸被侵蝕，但花旗銀行周四（24日）卻發布報告，指新型銀行對傳統銀行業務模式的挑戰已被受討論，但他料沃爾瑪或會對傳統銀行帶來更大威脅。

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該行解釋，沃爾瑪不需領有銀行牌照或發展成一家成熟銀行才能加入競爭。單憑公司龐大的客戶基礎，已對銀行構成猛烈威脅，目前沃爾瑪已經提供信用卡及預付卡服務。

按照花旗計算，沃爾瑪選旗下的金融服務每年可產生30億美元收入，業務價值高達270億美元，約佔沃爾瑪企業價值 7%。花旗分析師預料沃爾瑪正創造一款超級應用程式，客戶可以直接在程式上購物或完成其他金融交易。

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