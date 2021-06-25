【小米集團】全球最具價值品牌100強 小米排名70 連續三年上榜

中國科技巨企小米集團(01810)宣布，集團在Kantar BrandZ 2021年全球最具價值品牌100強排行榜中排名第70，介乎在第69名的百威啤酒和第71名的寶馬汽車之間。與去年相比，排名上升了11位，品牌價值更增長50%，高達248億美元。與此同時，今年也是小米連續第三年被列入在年度刊物中全球最具價值品牌100強之一。

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根據Kantar的數據顯示，小米在消費科技類別排名前5名。而且於今年的全球最具價值品牌 100強價值亦顯著增長了42%，相比去年及前年的6%及7%的升幅更為顯著。縱使受到新冠肺炎的影響，小米在全球100強的總品牌價值增加超過2萬億美元，成為增長迅速的全球最大品牌之一。小米集團指，這是對頂尖技術和創新的不懈追求，成為發展壯大的基石，而這些創新示例，亦證明了品牌致力不斷探索和推動創新技術突破的努力。

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另外，小米近年亦經常上榜。在2020年，入選了《財富》世界500强，以全球互聯網企業中排名第7，並在今年4月得到了波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）的認可，被選為「2021 年最具創新力公司」之一，第四次登上有關排名。

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責任編輯：羅浩濂