貝索斯太空之旅太危險 無保險公司肯承保

▲ 但保險業界指貝索斯的太空之旅過於危險，因此未有保險公司願意承保。

Amazon（亞馬遜）創辦人兼全球首富貝索斯，下月將與弟弟乘搭自家私人太空公司Blue Origin的飛船進行首次太空之旅。但保險業界指貝索斯的太空之旅過於危險，因此未有保險公司願意承保。

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貝索斯（Jeff Bezos）早前宣布將於7月20日與弟弟馬克（Mark Bezos）、另一名拍賣投得太空之旅一席的神秘買家，乘坐由德州發射的飛船進行歷時11分鐘的太空之旅。

雖然各大保險公司提供多種形式的保險，但對於貝索斯的這一趟太空旅程，保險業界卻似乎未準備接下這單生意。

保險資訊協會（insurance information institute）發言人巴里（Michael Barry）表示，太空旅程涉及重大風險，而且只有很少人能夠踏足太空，因此未列入保險公司非常關注的領域。

衛星、火箭、無人駕駛太空飛行的保險市場所佔金額接近5億美元（約39億港元），但保險業界指出未有法律規定，Blue Origin等私人太空公司需購買人壽保險來為客戶傷亡提供保障。

而美國太空總署（NASA）一般不會購買責任保險，基本上是由納稅人承擔政府發射火箭等所需費用。但NASA發言人表示，NASA的太空人合資格獲得美國政府人壽保險計劃的保障。

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保險公司Global Aerospace太空政策承保經理韋頓（Charles Wetton）表示，政府通常會因應知識、技能及身體狀況等因素來挑選太空人，並提供數年的訓練再安排他們執行任務，而且太空人及親屬都清楚了解太空旅程的風險。

而貝索斯的太空公司Blue Origin於網站上表示，乘客將在發射前一天接受培訓，包括飛行器介紹、安全簡報、模擬任務和提供飛行指導。

韋頓指出私人太空公司提供的航空訓練只有數天至數月不等，未必有足夠知識應付突發狀況。韋頓表示上述情況反映的風險程度截然不同，也是保險公司決定是否承保的考慮因素。

保險公司認為太空公司會設豁免守則，包括列明如果乘客在飛行途中死亡，公司將不承擔任何責任。

責任編輯：鄭錦玲