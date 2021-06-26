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【科技一周回顧】簡易教學解決Google App狂彈「停止運作」　微軟Windows 11正式面世

科技 12:00 2021/06/26

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【Google程式】Google App不斷彈出「停止運作」警告訊息　一招暫時解決相關問題

Google應用程式近日發生嚴重問題，有不少Android手機用戶在本周二（22日）投訴，手機不斷出現「Google不斷停止運作」的警告訊息，就算重新開機後，Google的警告通知依然會不斷彈出，嚴重干擾日常使用。

Google及後回覆本報查詢指： 「我們收到部分用家反映 Google 應用程式未能在 Android 上正常使用，我們正了解有關狀況及修正。」

2/ 【Windows 11】微軟Windows 11正式亮相　聚焦6大領域升級（多圖）

全新的Windows作業系統終於正式亮相，為了迎合「宅經濟」下用戶的需要，新系統帶來6個領域更新，如在用戶介面（UI）上大幅改動、更改App商店的分紅政策等，為開發者、創作者提供更大的發揮空間。

3/ 平價5G手機成市場焦點　Galaxy A22 5G售1,998元

三星（Samsung）早前在歐洲發布最平價5G手機Galaxy A22 5G搶攻市場，提供灰、白、紫、淺綠四色。三星日前終於宣布，25日起正式在香港市場公開發售Galaxy A22 5G，設6GB RAM＋128GB內置容量版本，售1,998元。

4/ Google Drive 9月推安全更新　分享連結恐失效

Google日前在其技術部網誌上宣布，將於在9月13日推出Google Drive 安全更新，所有Google Drive內建立的分享連結亦將新增一個加密手續。不過用戶的Google Drive檔案分享連結，如果是在安全更新發布前建立的，便無法再繼續使用。

Google指出，Google Workspace管理員需於7月23 日前，決定如何執行更新，包括有限度或一次性進行整個更新。

責任編輯：張寶燕

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