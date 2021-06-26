【BNO移民英國】NHS提供4千元禮品卡 鼓勵孕婦戒煙

對於懷孕婦女而言，任何一件小事都可能影響腹中胎兒的健康。英國國民保健服務（NHS）推行一項新措施，利用禮品卡作誘因，吸引有吸煙的英國孕婦戒除壞習慣。調查發現，近20%孕婦會因為禮品卡而戒煙。

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新措施下，國民保健服務以高達400英鎊（約4,300港元）的禮品卡作誘因，鼓勵有吸煙習慣的孕婦戒煙。孕婦經過醫學測試證實已經戒煙，即可領取禮品卡。但因新冠疫情難以安排孕婦檢驗，有專家建議如約派發。

有調查發現，每1000名吸煙孕婦中，177人會因為禮品卡願意戒煙，現時英國已有部份地區實行新措施。NHS指新措施將有效減少吸煙孕婦的數目，而且成本效益亦佳。

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參與起草新措施的醫生克里斯普（Paul Chrisp）指出，英國有約1成孕婦在分娩前仍維持吸煙的習慣，已有眾多實證指出吸煙對孕婦及胎兒的健康有負面影響，有需要鼓勵更多孕婦戒煙。

克里斯普更表示，英國近年來與吸煙相關的死亡人數極高，吸煙亦是造成貧富人口預期壽命差距近半的元兇，新措施將可減輕英國醫療系統處理吸煙相關疾病的負擔，兼推動更多人戒煙。

責任編輯：吳漢培