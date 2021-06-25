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【大行點睇】新業務受政策支持A股上市有憧憬 滙豐提高中車時代電氣目標價

股樓投資 18:51 2021/06/25

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中車時代電氣 （03898） 早前公布，中國證監會已同意公司建議發行A股的註冊申請，公司將根據中證監及上交所的規定及要求，開展上市的後續工作。根據公司早前公告，計劃發行不多於2.4億股及籌集77.7億元人民幣，換言之發行價不低於32元人民幣及2021年財年預測市盈率13倍，低於其H股估值及A股半導體的平均估值。

延伸閱讀：【異動股】湖北氣爆事件 中國燃氣急跌14%後停牌 大摩料其股價將受壓直至調查完結 見【下一頁

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滙豐發表報告，指中車時代電氣新業務包括半導體業務，在政府有利政策的支持下，將有很大的增長潛力。該行又指，公司股價月初至今升逾兩成，反映市場對公司的業績及回A股上市的預期，滙豐預計公司需要近1個月時間，完成與上海交易所的程序，並預期將於7月上市。

該行維持公司「買入」評級，目標價由48元升至49元。

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