【玄人‧峰語@iM網欄】投資時常失利？ 後天突破沒有投資運的方法

曾有朋友表示，他真的小小投資運也沒有的，即使是買匯控(5)、 長實(1)、中移動(941)等穩陣的大藍籌也可以虧本。 上期我已跟大家說過，一個人在投資上能否成功， 跟本身命格及大運有關的，而這個成功的定義，我是指一些「大財」 。俗語有云「小富由儉、大富由天」，自生的後天功力， 也可以將先天的缺陷去改善過來。當然，大家會問，我已上投資課， 學習不少投資知識，為何仍是改變不了投資損手的厄運？ 以我的經驗，他們的確是學了一身好武功，但只得其門而不得其法， 工具是有了，但原先的心態沒有變過，實際上仍是原地踏步。

要增加自己的投資運，其實倒不如說過來是先減少犯錯機會， 才可增加自己的運勢。 一個人如果投資時常失利，通常都是忌神為為「食神」、「傷官」 ，當中尤以「傷官」的影響力更大。如果忌「傷官」者， 一定不得賭博及賺快錢的，因為忌「傷官」一定是忌急的決定。 因此，要在投資市場減少犯錯機會，就耍戒掉聽冧把買股票(因為正 正中了賭博及快賺的第一戒條)。當然， 很多人認為冧把股等於垃圾股， 其實聽冧把買藍籌一樣是做了只聽即投的動作，已經是犯了「傷官」 之忌了。

其次，沒有投資運的人，基本上最忌一注獨贏， 意思是過於集中一隻個股身上。我有一位朋友， 他過去戰績非常驚人，買國壽(2628)、中石油(857)、 長江基建(1038)都可以輸大半， 這正是在沒有投資運下過於集中投資個股的結果。 對於這種連買大股都要輸身家的人，我有兩個建議給他們:一、 是要盡量分散投資，如果注碼夠， 基本上每一個版塊只買最龍頭的一隻，盡量將風險分散；二、 是盡量投資在ETF身上，如盈富基金(2800)等，如果可以， 盡量可以選美股的ETF。原因是目前美股有很多大型的ETF， 它們的組合是包含很多股票，如標普500的相關ETF， 已組有數百隻股價，已自然地幫欠投資運的人避開一注獨贏的風險。 後來，朋友聽了我的建議，由投資個股的方式轉向投資ETF， 也擺脫了逢投必輸的命運了。要知道，買錯一股票相當容易， 但同一時間可以買錯幾百隻股票，機會率是非常低的。

另外，方法上，盡量用平均投資成本法，定期定額去儲投資工具。 因為太過短線的投機很大程度是靠運氣， 如果自己也不知自己什麼時間運氣到，就用定時、定額的方法， 將自己的運氣去平均運用，那麼也可以減少出錯的機會。坦白說， 以我在股海打滾多年，6成人都是損手收場、3成人和和果果，只有 1成人真的可以贏錢收場。大數概率如是，既然如此， 倒不如透過後天的適當方法，盡量減少出錯機會， 自然就會增加勝算了。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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