【山地悠遊人生@iM網欄】旅程還在繼續 勇敢的母親與勇往直前的腦癱患者

人生很多事情沒法選擇，生老病死沒發控制，但是去哪兒旅行還是可以自己做決定的， 雖然現在暫時無法出行，趁這個機會整理一下， 把以前美好的記憶紀錄下來。

在一個天堂般的小島，因為舉行龍蝦節，所有的廉價青旅（Hostel)都滿了。 在碼頭附近的在超市裡， 碰到一個母親推著殘疾兒子，到處詢問有沒有人願意跟她湊夥，合租帶廚房廁所的渡假屋， 我當時剛好租了一間小木屋， 反正我一個人， 於是就把他們帶過去， 一起住了三個晚上。

▲ Elan患有腦癱(Cerebral palsy)

母親叫Jone ， 39歲，法國出生美國長大。 她丈夫也是法國人，有三個兒女， 大女兒10歲，8歲兒子Elan患有腦癱(Cerebral palsy) ， 還有個5歲的小兒子。他們一家五口，住在墨西哥， 不租房子，住在流動旅遊車裡，另外在危地馬拉有艘帆船，大部分時間住船上。兒女不上學，也不教育，叫兒女自學， 一家人出海或騎自行車出遊時， 叫兒女計劃行程和預算， 每天幫忙做家務，比如看見一種動物或植物，兒女問是什麼，他們叫兒女上網搜查，然後一起討論。為了續簽墨西哥簽證，每半年要出境一次， 每次最少離境3天， 才能延續簽證進入墨西哥。當時她丈夫帶著其他兩個兒女回法國見公公婆婆，順便小住兩個月， Jone帶著Elan離境三天。

跟Jone聊天，我問她懷孕時知不知道孩子有問題，她說當時正在非洲騎自行車，知道自己懷上第二胎後，就到危地馬拉買了艘船， 在船上定居，沒有做產檢。Elan 能吞嚥，但頓飯都挺費勁，吃一小半漏一大半。每天早上醒來， Jone先為兒子換尿布， Elan 樣貌應該不差， Jone讓我看她的家庭照， Elan的姐姐弟弟都挺美。三天後， 跟Jone道別，看著她整理行李，我的心情複雜，雖然不捨，但內心覺得鬆了口氣，因為每次看見Elan 感覺沉重， 終其一生也不能動， 不會說話，一生都得包尿布不能自理。Jone 真堅強勇敢，每天細心照料。

腦癱是指一組控制運動的腦區受損，影響控制能力， 令患者肌肉無法正常運作， 病症有輕有重，許多腦癱患者智力低下、缺失學習能力、有癲癇和視聽言語障礙，大約70%的腦癱患者的腦損傷發生在出生前， 孕婦在妊娠期間感染病毒，領到胎兒供氧不足， 造成腦損傷導致腦癱。

▲ 勇往直前的腦癱患者，大學畢業，環遊世界

▲ 坐輪椅去旅行

但並不是所有腦癱患者都智力低， 有一次， 我跟一位幽默風趣的腦癱患者住同一家青旅，他是法國人， 大學主修工商管理，大學畢業後，所有同學都找到工作或出國進修，唯獨他沒有著落，沒有人願意聘請他。 歐洲殘疾人士的福利很高，除了生活費，政府因應傷殘程度， 批准聘請一個人照顧，他每個月有196小時的補助金 。於是他決定坐輪椅出遊，他利用政府的補貼， 聘請一個朋友跟他一起去環遊歐洲。 那次是他第一次出遊，從此愛上旅遊， 去過很多國家，曾經在泰國住了半年。這次他從巴西出發已經玩了4個月， 旅程還在繼續， 人生也在改寫。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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