【大行點睇】大和指比亞迪旗下車款需求強勁　升目標價兩成予「買入」評級

大和發表研究報告，指比亞迪股份(01211旗下最新動力技術DM-i超級混動產品市場需求強勁，現在手訂單約10萬件，主要是清Plus DM-i。4月比亞迪交付了3,000件清Plus DM-i，5月產量加快至1萬件。在刀片電池產能上升下，目標6月可交付1.8萬件。報告另稱，公司夥拍滴滴出行開發滴滴純電動車，料今年交付5萬至7萬輛。整體而言，公司指引今年新能源車銷售40萬輛，按年升111%，當中插電式混合動力車及純電動車各佔20萬輛。

大和上調公司今年至2023年每股盈測5%至7%，主因考慮管理層指引後，上調期內汽車板塊銷售預測8%至10%，並料新能源車板塊在2020至2023年間稅息前盈利(EBIT)年均複合增長達60%，開拓續航力達1,000公里的電動車產品亦是潛在股價催化劑；目標價由232元升至276元，予評級「買入」。

大行對比亞迪評級及目標價：

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