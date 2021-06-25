【中移動5G】中移動推新5G服務優惠計畫　月費$248享50GB數據

▲ 中國移動香港今宣布，中移動流動電話號碼之現有客戶已達至500萬，同時公布一系列回饋客戶的最新5G新優惠計畫。（資料圖片）

5G網絡在香港開通超過一年，各大電訊商仍積極推出新5G計畫吸客。中國移動香港（CMHK）今（25日）宣布，中移動流動電話號碼之現有客戶已達至500萬，同時公布一系列回饋客戶的最新5G新優惠計畫。

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中國移動香港董事兼行政總裁李帆風今出席「共享新未來」啟動禮暨音樂會，接受傳媒訪問時提到，隨著香港5G網絡開通以及更多5G手機推出，帶動該企業務發展。截止本月16日，中移動香港的客戶規模已破500萬，當中包括月費服務計劃客戶、儲值卡客戶及MySim客戶。

▲ 李帆風又指，為了慶祝破500萬，該企決定推出全新的5G優惠服務計畫。（陳國峰攝）

李帆風又指，為了慶祝破500萬，該企決定推出全新的5G優惠服務計畫。該5G流動通訊服務計畫包括50GB 5G本地數據，月費248港元起。另外，現凡月費計劃攜號轉台客戶選用$248 5G服務計劃並簽約30個月，即可豁免6個月月費、免費任用本地數據(最高達 50Mbps)等優惠。

▲ 全新5G服務計畫詳情。（中國移動提供資料圖片）

擬免費派發10萬張5G體驗卡

為了推動5G應用，李帆風透露該企將會免費派發約10萬張5G體驗卡，「要吸引到他們使用5G網絡，就應該讓他們先行體驗，體驗完才會了解5G的好處。」他補充指，10萬張5G體驗卡數據上限為30GB，並會在不久將來安排在各區派發，詳情仍有待公佈。

記者：曾曉汶