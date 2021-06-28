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【公關大娜移@iM網欄】傳媒陣地縮 公關急轉彎

名人薈萃 08:00 2021/06/28

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少了一家媒體，城中的公關心口一陣抽搐。宣傳地盤縮窄，粥水愈來愈少，如何餵飽市場上的嗷嗷眾口，PR為客爭取曝光率，必然打爆頭。

 

生果枯萎了，那邊廂的對手生意日隆，切燒豬加開香檳，這場宿敵戰一打已廿六年，至死方休，觀眾早看厭9490日裡的單單打打，如今總算耳根清靜了些少。

 

大型兼具影響力的傳媒買少見少，好的媒體仍頭頂光環，長年累月積蓄的公信力仍舊發揮功效。雖則「紙媒已死、媒體將死」的論調早在二千年已高唱入雲，之不過香港迄今，還有不少於十五份的報紙仍在付印中，十幾份雜誌於市面廣泛流轉，千萬不要小覷這塊彈丸之地的傳播密度。

 

傳媒業向來人聲鼎沸，乃兵家必爭之地，網台及言論領袖如雨後春筍扎根落地，公關們時刻要抓實核心媒體，與你的骨幹記者保持良好而緊密的關係，切忌「有事鍾無艷，無事夏迎春」。

 

今時今日的公共關係，已由Public Relations轉化為People Relations 、眾人之事。以前憑靠幾家媒體「食糊」，現在則須大小通吃，連公司員工也納為宣傳的小衛星，總之條條道路通羅馬，要做到公信力與覆蓋率同時兼備。

 

舉例來說，內地網媒蓬勃興盛，但絲毫動搖不了中央電視台《新聞聯播》的神級地位，還有央視《對話》和《央視財經評論》，都是老細和高管們夢寐以求的舞台。這些正式的官方渠道，猶如矜貴的救心丹，必要時才出鞘亮劍。日常製造宣傳人氣，就仰賴網媒、社交平台和KOL的交叉互用。

 

俗語云「廣告是自己說自己好，公關是讓別人來說你的好」。成功的公關需要強大的溝通能力及感染力，遊刃於不同的利益持份者之間，借助傳統與新興媒體來說故事，為企業贏取口碑名聲與長流不息的支持，故稱之為「贏響力」（Earned Influence)。

 

閉門造車、足不出戶註定成不了好公關，唯有辛勤在外走動、深入了解你的受眾、保持永續不斷的對話，再抱擁完善的人際網絡，才算是合格的公關大員。

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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