【大行點睇】手遊及廣告增長動力料增 大摩維持看好嗶哩嗶哩

大摩發表研究報筆，指嗶哩嗶哩 （09626） 的毛利及利潤將受惠於手遊及廣告業務，兩大業務將成為新的增長動力。該行指，公司年初推出Story Mode，有助加強旗下串流平台用戶的忠誠度，目前專業創作者自製視頻、用戶互動及瀏覽時數均見增長，預期公司將對Story Mode有更多升級。

大摩又指，公司調整內容推薦的演算方法，令用戶得到更個性化的內容，根據行業6月數據，B站在第二季每日活躍用戶按季升1%，按周亦見增長。大摩料未來將保持在動畫、漫畫及遊戲製作及分銷上尋找投資機會，把嗶哩嗶哩美股的目標價定為155美元，對應港股股價1,223.2元，評級維持「增持」。

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