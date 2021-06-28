【新股IPO】吉利撤科創板上市申請、股價跌4%　大和：調高估值落空、分拆極氪有利有弊（第二版）

▲ 【新股IPO】吉利汽車撤回科創板上市 有關條件成熟後繼續推進上市工作

吉利汽車 （00175） 原先部署A股集資約200億元，即使去年9月已通過科創板上市委員會審議，但近大半年無進展，吉利汽車最新撤回建議上市申請。吉利汽車強調，目前業務運作良好，撤回科創板上市申請不會對財務狀況或營運造成任何重大不利影響。吉利揚言，待有關條件成熟後，將積極推進A股上市工作。

吉利再發通告指，今年3月成立的合資公司極氪智能科技，將探索不同的外部融資方案。極氪智能科技透過在中國從事研發、採購及銷售包括極氪品牌智能純電動汽車在內的電動出行相關產品，以提供相關服務。

大和資本發表報告指，吉利汽車無法從科創板上市提升估值，消息對吉利屬利淡，而分拆吉利汽車持股51%的極氪品牌（Zeekr）上市，即使可以提升吉利部分估值，但效果遠不及整體上市，而且當極氪成功上市，吉利汽車將更專注傳統汽車生產，對估值提振更打折扣。

吉利汽車周一開市曾跌4%，低見24.8元，最新報25.25元，跌3%，成交已逾1億元。

傳ZEEKR 001今年計劃交付1萬台 年規劃產能達18萬輛，可見【下一頁】

吉利就解釋，鑑於經營決策及戰略調整，經與建議人民幣股份發行之相關中介機構的審慎研究及討論。公司董事會會議審議通過，決定撤回上市計劃。

吉利於3月底傳出推動科創板上市遇阻力，彭博當時引述消息指，因為中國監管機構質疑未達足夠高科技，中證監傳將更強調企業的「硬科技」。

吉利富豪合資品牌「極星」擬上市【下一頁】

此前，吉利汽車於去年9月底已通過上交所科創板股票上市委員會審議，計劃發行不多於17.32億股，集資規模料約200億元人民幣。中金及華泰為聯席保薦人。

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記者：謝卓榮