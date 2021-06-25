【新股IPO】吉利撤回科創板上市申請　3月曾傳未達足夠高科技

▲ 【新股IPO】吉利汽車撤回科創板上市 有關條件成熟後繼續推進上市工作

吉利汽車 （00175） 公布，撤回建議人民幣股份發行於科創板上市之申請。吉利汽車強調，目前業務運作良好，撤回建議人民幣股份發行於科創板上市之申請將不會對集團的財務狀況或營運造成任何重大不利影響，待有關條件成熟後，公司將積極推進人民幣股份發行之上市工作。

吉利表示，鑑於經營決策及戰略調整，經與建議人民幣股份發行之相關中介機構的審慎研究及討論。公司董事會會議審議通過，決定撤回上市計劃。

吉利再發通告指，今年3月成立的合資公司極氪智能科技，將探索不同的外部融資方案。極氪智能科技透過在中國從事研發、採購及銷售包括極氪品牌智能純電動汽車在內的電動出行相關產品，以提供相關服務。

吉利於3月底傳出推動科創板上市遇阻力，彭博當時引述消息指，因為中國監管機構質疑未達足夠高科技，中證監傳將更強調企業的「硬科技」。

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此前，吉利汽車於去年9月底已通過上交所科創板股票上市委員會審議，計劃發行不多於17.32億股，集資規模料約200億元人民幣。中金及華泰為聯席保薦人。

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記者：謝卓榮